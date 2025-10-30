Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayı: 2025/426 DS

Konu: Uyarılı Davetname MUHAMMED ELHEZZA hakkınızda; Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/01/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK'nin 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiştir.19/09/2025 tarihinde tarafınıza yapılan tebligat gereğince öngörülen süre içerisinde Müdürlüğümüze başvurmadığınız, bu tebligatta öngörülen süre içerisinde de Müdürlüğümüze başvurmamanız halinde mazeretiniz olmaksızın yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ISRAR etmiş sayılarak hakkınızda TCK'nin 191' inci maddesi uyarınca hapis cezasına hükmedilebileceğinden, tebliğ tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne (Şefkat Mahallesi Dr.Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ ANKARA) müracaat etmeniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.