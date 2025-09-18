ESAS NO: 2018/48

KARAR NO: 2019/840

Vergi usul kanununa muhalefet suçundan sanık Şaban ve Hava'dan olma 13/07/1971 d.lu sanık Vedat Taşkın hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Vedat Taşkın hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 213 sayılı kanunun 359/b md gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren yedigün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK 263. Madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceğine;

Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince sanık VEDAT TAŞKIN'a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15/09/2025