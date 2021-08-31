TBY Holding’ten enerji ve maden yatırımı

İSTANBUL, (DHA) – TBY Holding yakın gelecek yatırım planlarının tarım, ilaç teknolojileri, madencilik ve enerji sektörleri üzerine olacağını duyurdu. TBY Holding CEO’su Esen Darlan, “Geçtiğimiz aylarda alımımızı duyurduğumuz pomza ve perlit sahalarına yeni bakır, bazalt, mermer, demir ve polimetal sahalar ekledik” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Ovacık’taki 4.8 MegaWatt biokütle enerji tesisinin hakim paylarını satın aldığını duyuran TBY Holding, alt iştiraklarında başvurularını tamamladığı 11 yeni maden sahasıyla ilgili bazı kurumsal maden şirketleri ile eşzamanlı rödevans görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti. Darlan konuya ilişkin açıklamasında, “İlgili sahalarımızı ekseriyeti yabancı olan maden firmalarına uzun dönem rödevansa vererek değerlendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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TBY HOLDİNG’İN YENİ ORTAKLIK BİLDİRİSİ YAPMASI BEKLENİYOR

Biogaz tesisinin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuyla ilgili konuşan TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ise “Tesisimizde yenilenme gerekliliği arz eden 4 motorumuzdan ikisini yenileyip akabinde hali hazırda atıl durumda olan üçüncü havuzumuzun da izolasyonunu tamamlayıp yapacağımız ek lisans başvurusuyla kapasitemizi 4.8 den 8 MW a çıkarmayı planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

TBY Holding’in önümüzdeki aylarda Avustralya, Kanada ve İsviçre ortaklı büyük bir Gold Swap platformu projesinde ortaklık bildirisi yapması beklendiği bildirildi.