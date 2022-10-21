TBMM’de ‘vicdansız’ gerilimi

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TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, AK Parti ve MHP milletvekillerine yönelik ‘vicdansızlar’ sözü, gerginliğe yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iç tüzük kitapçığını kürsüye fırlatarak tepki gösterdi.





TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında Amasra’daki maden kazası gündeme taşındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ‘kader planı’ dedi, dini kavramlar kullandı. Kimse dine iftira atmasın, bunu net bir şekilde söylüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, ‘Amasra’da, Soma’da cinayet diyenler samimi değil’ diyor. Hangi sözüne inanacağız Bahçeli’nin. AK Partililer duysunlar ve vicdanları harekete geçsin dilerim. Çok ümit var vaka değiller, vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Niye sorgulamıyorsunuz? İşte, aranızdan birisi Sayın Yeneroğlu vicdanını zorladı, muhasebe etti, istifa etti; Sayın Fakıbaba vicdanıyla hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder, başka bir şey değildir” dedi.



Gergerlioğlu’nun sözlerine AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, “Bizim hareketimizin liderine net ifade ediyorum, hiçbir şekilde bu şekilde talimat ağzıyla konuşacak, Gergerlioğlu olsun veya başkası olsun, yapacak adamın alnını karışlarız, bu kadar” dedi.



AK PARTİ’Lİ TURAN: ESEFLE KINIYORUM



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz alarak, Gergerlioğlu’na tepki gösterdi. Turan, “Maalesef provokatörlükten başka bir görevi olmayan, psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, Meclis ruhunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle aynı ithamlarda bulunmasını esefle kınıyorum. FETÖ’ye hayatında bir tek cümle söylememiş bir adamın, PKK’ya hayatında bir tek cümle söylememiş bir adamın bu gruba ‘vicdansız’ demesi şereftir bizim için. Biz sizin için vicdansızız kardeşim, biz sizin için vicdansızız; ama bu millet için, bu insanlık için, bu grubun hangi vicdani adımlar attığını, bu ülkenin kardeşliği için, 85 milyonun beraber yol yürümesi için hangi adımları attığını herkes bilir. Bu üslubun, bu edep dışı üslubun kimseye faydası olmadığını söyledim size. Bizim grubumuzdan hangi arkadaşımız şimdiye kadar bir başka partinin vekiline ‘vicdansız’ demiştir” ifadelerini kullandı.



İÇ TÜZÜK KİTAPÇIĞINI FIRLATTI



Gergerlioğlu, “sataşma var” diyerek yeniden söz istedi. HDP’li Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’un Gergerlioğlu’na söz vermesi tepkilere neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gergerlioğlu’nun konuşma yaptığı kürsüye yönelerek, elindeki içtüzük kitapçığını fırlattı. Bu sırada HDP milletvekilleri kürsüye gelerek Gergerlioğlu’nun etrafına toplandı. AK Partili milletvekilleri de toplu halde kürsüye yürüdü. Bunun üzerine oturuma ara verildi. Verilen arada AK Partili ve HDP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.



Aranın ardından görüşmelere devam edildi. Gergerlioğlu, yarım kalan konuşmasını tamamlamak için yeniden kürsüye çıktı. AK Partililere dönerek, “vicdansızlar” sözünü tekrar etti. Gergerlioğlu’nun bu sözleri üzerine Genel Kurul yeniden gerildi. Bülent Turan, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’a tepki gösterdi.