TBMM’de ‘Gara’ bilgilendirmesi

Bakan Akar: Irak’ın kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı mücadelemiz artan şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor ve devam edecektir. Teröristlerin büyük bölümünün sözde güvenli bölge olarak Gara’yı seçtiği ve buraya yerleştiği bize gelen bilgiler arasında. Bu operasyon kara desteği olmayan 35 kilometrelik derinlik olmuştur. Nicelik ve nitelik bakımından diğer operasyonlardan farklıdır.

– Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriliyordu. Sadece göz yaşartıcı gazla kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir silah mühmmat kullanılması söz konusu değil. Bu sırada teröristlere teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı.

– Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Operasyon kahraman personelimiz tarafından oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmiş oldu.

– Harekat boyunca 4’ü üst düzey olmak üzere 51 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bakan Soylu: Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Kimisi bayramdan dönerken kaçırıldı. Kimisi ‘üniversite imtihanını kazanabilir miyiz’ diye açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin bütün birimleriyle hep beraber yaşıyoruz. Biz bu ailelere evlat muamelesi yaptık. Ama kimlerin nasıl görüştüklerini, ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını buradan açıkça söyleyeceğim.

– Üç boyutlu fotoğraflarını görseniz, kara harekatının çok zor yapıldığı yerlerden birisi. Bir milletvekili gitti boy gösterdi yakın zamanda oraya, ismini sorarsanız söyleriz. Bu çocuklar ayın 10’unda şehit oldu. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki, ‘bombalıyorlar, çıkın deyin ki TSK burayı bombalıyor, bombalamasınlar’. Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, ‘acaba bir şey olur mu’ diye ona yaslanan hain oğlu haindir.

-Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, ‘biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar’. 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.