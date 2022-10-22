TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Darülaceze’yi ziyaret etti

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Murat DELİKLİTAŞ – Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)- TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti. İncelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan komisyon üyeleri, Darülaceze sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve beraberindeki 19 milletvekili, rehabilitasyon merkezi ve yatakhanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Komisyon üyeleri, Darülaceze sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Erol Kaya’nın sohbet ettiği huzurevi sakinlerinden 91 yaşındaki emekli doktor Cevat İlhami Kaya, “Çok milletvekili, bakan arkadaşım var. İki cumhurbaşkanını da yakından tanıdım. Siyasetin içinde oldum. Süleyman Demirel ve Cevdet Sunay ile tanıştım. Turgut Özal, Aydınlar Ocağı’nda üyemizdi. Her fırsatta görüşüyorduk. Yakın irtibatlarımız her zaman oldu” diye konuştu.

“TÜRKİYE YAŞLI BİR TOPLUM OLDU”

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak, 20’ye yakın kamu kurumu, sivil toplum örgütü, üniversite ve akademisyenleri dinlediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Kocaeli ve Bursa’da da dün çalışmaları takip ettik. Dünyaya örnek olan, yaklaşık bir asırı geçmişi olan Darülacezeyi ziyaret edelim dedik. Sahadaki uygulamaları görmek için yola çıktık. Türkiye artık Birleşmiş Milletler’in tanımladığı şekilde, yaşlı bir toplum oldu. Acaba 65 yaş üstü için neler yapılıyor? Gündemimizde olan bir durum. Türkiye’de şu anda 434 adet huzurevimiz var; yaklaşık 25 bine yakın insanımız buralarda yaşıyor. Temennimiz bu kurumların daha güçlü olması ama, esas olan buraya gelmeden önce kendi hayatlarını sürdürebilmeleridir. Darülacezeyi kurup bugüne kadar gelmesinde emeğine geçen herkesi tebrik ediyorum. Raporlarımızı yazmaya başladık, tamamlandığında TBMM Başkanımıza sunacağız” diye konuştu.

Komisyon üyeleri, yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından Darülaceze’den ayrıldı.



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