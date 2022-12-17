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Genel Kurul’da, bütçe görüşmelerinin son bölümünde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada; milletvekillerinin soru ve önerilerine daha sonra yanıt vereceğini kaydederek, “TÜİK, varlık barışı, Türkiye Ekonomi Modeli, kur korumalı mevduat, net hata ve noksan, bütçemiz, 2022 verileri, 2023 beklentileri ve buna ilişkin olarak dile getirilmiş olan her türlü önerilerinize ilişkin olarak gerek yazılı olarak gerekse de medya ve sosyal medya üzerinden açıklamalarımızı yaparız” dedi.

Bakan Nebati, milletvekillerinin eleştirilerine karşılık, “Elbette ki herkes kendi zaviyesinden rakamları okudu; önemli olan ülkemiz 2023 yılında yeni bir yüzyıla girerken, Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında ülkemizin gelmiş olduğu nokta ve 21’inci yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması dolayısıyla da Türkiye’nin yüzyılı olması demek. İYİ Parti’den MHP’ye, MHP’den HDP’ye, CHP’ye ve AK Parti’ye aynı gururu mutlaka verecektir; çünkü ne kadar iyi isek, ne kadar güçlüysek, bu ülke ne kadar sözü dinlenebilir bir ülkeyse bu, hepimizin ortak paydası, ortak gururu anlamında olacaktır. Bu anlamda, vermiş olduğunuz her türlü ödevi, biz hazırlık yapmak üzere notu alarak aldık ve bu konuda hiçbir çekincemiz olmadan hızlı bir şekilde önerilerinizle ilgili de gerekli adımlarımızı atmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

NEBATİ’DEN GENEL SEÇİM VURGUSU

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Bakan Nebati, bakanlığının bütçe sunumunu yaparken genel seçimlere vurgu yaparak, bazı milletvekillerinin seçim sonrası yeniden seçilemeyeceğine ilişkin sözlerine açıklık getirerek şöyle dedi:

“Bütçemizin konuşmasında milletvekillerimizin bir kısmının gelmeyeceğini söylemem bir gerçeklikti çünkü ben de burada milletvekilliği yaptım. Milletvekillerimizin bir kısmı elbette ki önümüzdeki süreçte hayatın doğal akışı içerisinde olmayacak ama baki kalan hoş bir seda. Mutlak surette buradaki koltuklar, mikrofonlar, kulisler, mescidinden lokantasına kadar burada gelip geçen insanları yâd edecektir. Çok emek sarf ediyoruz, milletvekilliğin ne kadar zor, zahmetli bir meslek olduğunu, ne kadar onurlu bir meslek olduğunu bilenlerdenim. Sizlere nasip olduğu gibi bizlere de nasip oldu. İnşallah, buraya gelecek olan milletvekillerimiz de milletvekilliğin o kutsal ve ulvi görevini en iyi şekilde yürüteceklerdir.”

​2023 YILI BÜTÇESİNİN MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Bakan Nebati’nin, konuşmasının ardından 2023 Yılı Bütçe Teklifi’nin maddeleri oylanarak kabul edildi. Bütçe maratonu, yarın yapılacak görüşmelerin ardından tamamlanmış olacak.