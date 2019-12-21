TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümünü görüşmek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Genel Kurul’da bütçenin tümü üzerinde HDP adına söz alan Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, bugün yaşanan krizlerin temelinde Kürt ve demokrasi sorununun çözümsüzlüğü olduğunu söyledi. Kurtulan, “Oysa bu meselenin demokratik çözümü, bütün sorunların çözümünü beraberinde getirecektir. Artık uluslararası bir mesele olan Kürt sorunu çözümünün ilk adımı 1921’in ruhunu anlamak, o doğrultuda hareket etmek olmalıdır” dedi. HDP’li belediyelere görevlendirmeleri ve 2020 bütçesini eleştiren Kurtulan, “Atamalar aynı zamanda eş başkanlık sistemimize yani kadın iradesine, kadınların eşit temsiliyetine ve kazanımlarına bir saldırıdır. Bu iktidar kadınların iradesinden, kadınların güçleniyor olmasından açıkça korkmaktadır, kadınların yükselen mücadelesini kendi iktidarının sonu olarak görmektedir; bu nedenle kadın karşıtı politikalara ısrarla sarılmaktadır. Ayrıca bugün üzerinde konuştuğumuz bütçe, halkın çıkarlarını gözetmekten ziyade, sermayenin cebini doldurmaya hizmet eden bir hâle getirildi” dedi.

AK PARTİ’Lİ TURAN CEVAP VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP’li Kurtulan’ın AK Parti grubunu hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle söz aldı. Turan, “Hepimiz biliyoruz ki parlamenter rejimde de şu anki sistemde de bütçe hazırlama yetkisi yürütmenindir. Daha önce Bakanlar Kurulu’nun olduğu yürütme erki bunu yaparken bugün de Cumhurbaşkanlığı sisteminin gereği olarak, bu usule uygun olarak yapılmakta. Çok yersiz bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ayrıca bir kimse durup dururken kayyum atanmasını talep etmez, istemez; fakat dünyanın hiçbir tarafında hem demokrat hem terörist olunmaz. Hem demokrat eğilimli hem terörist eğilimli olunmaz. Hem halkın temsilcisi hem Kandil’in temsilcisi olunmaz” dedi.