TBMM Başkanı Şentop’un mutlu günü

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Denizlili Ayşegül Akbulut dünya evine giriyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu olan Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut’un evliliklerinin ilk adımı, Denizli’de ailelerin ve yakınlarının katıldığı düğün töreniyle atıldı. Düğüne AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, TBMM Katip Üyesi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı. Çiftin nikah merasimi ise önümüzdeki hafta İstanbul’da yapılacak. (DHA)

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