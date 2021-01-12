TBMM Başkanı Şentop’tan, ‘Osmanlı Meclis-i Mebusan’ paylaşımı 

ANKARA (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın açılış yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, “Meclis-i Mebusan’ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Misak-ı Milli’yi kabul ederek İstiklal Savaşımızın siyasi manifestosunu açıklayan, demokrasinin gelişmesindeki önemli yapı taşlarından son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın açılmasının yıl dönümü. Meclis-i Mebusan’ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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