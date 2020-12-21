Makedonya, (DHA) – TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları kapsamında TÜRKSOY’un düzenlediği fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ana Sayfa Dış Haberler TBMM Başkanı Şentop TÜRKSOY’un düzenlediği fotoğraf sergisini gezdi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Türkiye’de ilk: Ameliyattan önce ameliyat provası ile kişiye özel kırık tedavisi
Özlem YURTÇU KARABULUT, Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de ilk kez bir kamu hastanesinde, parçalı ve zor kırıklarda üç boyutlu modelleme ile hastanın kırık...
Olta balıkçılarına 3 metre şartı… Arnavutköy sahilde uyuldu, teknede bozuldu
İlkay DİKİCİ- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra sahillerde düzenleme yapıldı. Sahilde balık tutmak isteyen vatandaşlar sosyal...
Gastronomi kenti Hatay’ın unutulan lezzeti; sasiço
İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık gören Hatay’ın unutulan...
Alanya’da plajlar doldu
Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler aralık ayının ortalarında olunmasına rağmen güzel havayı fırsat bilerek plajlara akın...