TBMM Başkanı Şentop TÜRKSOY’un düzenlediği fotoğraf sergisini gezdi

Yazar
-
0
0

Makedonya, (DHA) – TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları kapsamında TÜRKSOY’un düzenlediği fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.  

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri