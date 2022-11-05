TBMM Başkanı Şentop, mezuniyet törenine katıldı

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İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

İSAR 10’ncu Mezuniyet Töreni Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Abdullah Tivnikli Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ebubekir Tivnikli, İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Bedir ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Şentop, “10’ncu dönem mezunu olacak 25 öğrencimizi tebrik ediyorum. Böylece İSAR, toplam 172 öğrenciyi mezun etmiş oluyor. Böyle anlamlı bir günde aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Şentop, tören sonunda mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.(DHA)

