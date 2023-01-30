TBMM Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

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CEZAYİR, (DHA)-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB)17. Konferansı kapsamında Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile görüştü.

Şentop karşılıklı iyi ilişkilerin bulunmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, iki ülke Parlamentoları arasında temas ve işbirliğinin daha da artırılabileceğini söyledi. Şentop ayrıca, Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler kapsamında ticaret hacmini dengeli biçimde artırma hedefini ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop görüşmede, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, söz konusu örgütün, faaliyette bulunduğu ülkeler açısından da milli güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Yeni jenerasyon bir terör örgütü olarak ülkeleri istikrarsızlaştırarak faaliyetlerini yaymak ve eğitim kurumu, STK gibi yapılarla kendini gizleyebildiğine dikkat çekti.

Şentop, Malezya’nın FETÖ’yle mücadelede gösterdiği işbirliğinden dolayı da memnuniyetini dile getirirken, Malezya’da halen aktif olan FETÖ iltisaklı okullarla ilgili de çözüm beklentisini aktardı.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul da, örgütün yapısını anladıklarını ve Türkiye’ye desteklerini ifade ederken, “Erdoğan bizim de gıptayla baktığımız bir insan ve diyebiliriz ki Müslümanların şampiyonu” ifadelerini kullandı.

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