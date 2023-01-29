TBMM Başkanı Şentop, Kotdivuar Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü

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Vahdet AYAZ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kotdivuar Cumhuriyeti (Fildişi Sahili) Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

Cezayir’de resmi temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Şentop, Kotdivuar Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile Cezayir’de bir görüşme gerçekleştirdi. TBMM’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliği alanlarının son yıllarda hızla gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi” denildi.

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