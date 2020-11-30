TBMM Başkanı Şentop, Konya’da cenaze törenine katıldı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK 1’inci Daire Başkanı Halil Koç ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren babası İsmet Koç’un (93) cenaze törenine katıldı.

HSK 1’inci Daire Başkanı Halil Koç ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un babası İsmet Koç, dün Konya’da evinde geçirdiği rahatsız sonucu Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İsmet Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İsmet Koç’un cenazesi bugün Parasa Camisi’nde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri katıldı.

Törene katılan Şentop ve Gül, Halil Koç ve kardeşi Prof. Dr. Mehmet Koç’a başsağlığı diledi. İsmet Koç’un cenazesi de kılınan namazın ardından Musalla Bağları Mezarlığı’na defnedildi.

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