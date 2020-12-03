TBMM Başkanı Şentop, kalp krizi sonucu ölen yakın korumasının cenazesine katıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar üçüncü kez kez eylem yaptı. Belediye çalışan...