TBMM Başkanı Şentop, kalp krizi sonucu ölen yakın korumasının cenazesine katıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın koruma polisi Hasan Anayurdu’nun (46) Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyündeki cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yakın koruma polisi Hasan Anayurdu, dün Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Polis memuru Hasan Anayurdu için memleketi Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, hayatını kaybeden polis memuru Hasan Anayurdu’nun annesi Şerife, kardeşleri Satı, Beyhan ve Murat Anayurdu katıldı. Köy camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Anayurdu, son yolculuğuna uğurlandı.
TBMM Başkanı Şentop, Anayurdu’nun ailesine başsağlığı diledi.
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