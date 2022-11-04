TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Soylu MÜSİAD EXPO Gala Yemeği’ne katıldı

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İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) – MÜSTAKİL Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 19’ncusu gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO’nun gala yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Tüyap Fuar Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Ticaret Bakanlığımız, KOSGEB desteğiyle şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyenler için yeni yolların açılmasına vesile olmaya bu yıl da devam edecek. Ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni iş birlikleri ortaya çıkması, yeni istihdamlara katkı sunması da en büyük arzumuzdur. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımlarla ülkemizin gücüne ve çalışkan insanımızın iç potansiyeline güven duyanlar asla yanılmayacaktır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir misyon üstlenen MÜSİAD EXPO; iletişimin lisanı, gönüllerin köprüsü olmaya, her fuarda bir öncekinden daha gelişmiş, katılımcısı daha yüksek ve muhtevası daha zengin şekilde devam edecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Batıyla binlerce yıllık tarihimiz boyunca pek çok konuda mücadele ettik. Bazen savaştık, bazen anlaştık, bazen anlaşamadık. 300 yıldır da dünyanın liderliğini aldılar, bir şekilde götürmeye çalışıyorlar. Bu 300 yılda dünyaya iki tane dünya savaşı, Afrika’da açlık ve iç savaşlar, Ortadoğu’da bölgesel savaşlar, küresel terör örgütleri, küresel uyuşturucu ticareti ve göç krizine hediye ettiler. Sadece bize değil, tüm dünyaya ne söylemişlerse, söyledikleri ne varsa hepsi yalan çıktı. Daha iyi bir dünya vaatleri, insan hakları kriterleri, barış projeleri, kalkınma ve refah projeleri hepsi ama hepsi yalan çıktı. Ama en çok da ekonomi ve refah adına söyledikleri tamamen boş çıktı. Sebep oldukları onlarca küresel ve bölgesel ekonomik krizin sonuncusunu 2008 global ekonomik kriziyle yaşadık” diye konuştu.(DHA)

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