TBMM Başkanı Şentop hukuk öğrencilerine ilk dersi videokonferansla verdi

Mehmet YİRUN/KIRKLARELİ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin akademik yılı açılışına video konferansla katılarak, açılışı gerçekleştirdi. İlk dersi veren Şentop, koronavirüs salgınına değinerek, biyolojik silah bağlamında tartışmalara konu olan Covid- 19’un benzerlerinin gelecek yıllarda ortaya çıkıp çıkmayacağı, dünyanın benzer şekilde bir salgın etkisine maruz kalıp kalmayacağının akıllarda soru işareti olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin akademik yılı açılışına video konferansla katılıp ilk dersi verdi. Şentop, koronavirüs salgınına değinerek, büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu, bütün ülkeleri, bütün toplumları etkileyen bir sürecin içinden geçildiğini ifade etti. Aşı ve tedavi süreçlerinin tabloyu nasıl değiştireceğinin de soru işareti olduğunu belirten Şentop, biyolojik silah bağlamında tartışmalara konu olan bu virüsün, benzerlerinin gelecek yıllarda ortaya çıkıp çıkmayacağı, dünyanın benzer şekilde bir salgın etkisine maruz kalıp kalmayacağının da ayrı bir soru işareti olduğunu dile getirdi. Bu salgınla beraber dünyanın yeni bir sürecin içine girdiğini ifade eden Şentop, dünyanın 90’lı yılların başından itibaren bir değişimin içinde olduğunu, ‘küreselleşme’ denilen sürecin başladığını söyledi. Şentop, “21’inci yüzyılın, 20’inci yüzyılın yaklaşımlarıyla, paradigmalarıyla yürümeyeceğini, anlaşılamayacağını düşünüyordum. Ancak bu salgının da etkisiyle beraber çok daha faklı bir dünya ile karşı karşıya kalacağımız belli” dedi.

‘BİRÇOK HAKİM SAVCI EMEKLİLİĞİNİ İSTİYOR’

Şentop, yargı ile ilgili işlemlerin dijital ortama aktarıldığını, online duruşmaların yapılabildiğini belirterek, UYAP sistemine geçişin ardından Türkiye’de birçok hakim ve savcının emekliliğini istediğini, bunun sebebinin yeni sisteme dahil olmakta yaşadıkları sıkıntı olduğunu söyledi. Kuşaklar arasında büyük farklılıklara işaret eden Şentop, şöyle konuştu:

“Bizim 20’nci yüzyılın son çeyreğinde yaşanan değişimin hızını dikkate aldığımızda, kuşaklar arasındaki bu çatışmanın, kültür farklılığının çok büyük mesafelerle açıldığını görmemiz gerekir. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye’de birçok toplantı artık online yapılıyor. Nereden nereye, ‘Bilgisayarları kullanabilir miyiz?’ dediğimiz bir süreçten, yaklaşık 20 sene içerisinde artık tamamen bu cihazlar üzerinden hayatın birçok alanındaki faaliyetimizi yürütebildiğimiz bir noktaya geldik. Türkiye televizyonları yaklaşık 1 aydır ABD seçimlerini tartışıyor. Belki haber bültenlerine oransal olarak baktığımızda en yoğun süre, ABD seçimleri ile ilgili süre. Niye böyle? Çünkü artık dünyanın herhangi bir yerinde, ülkelere göre de bunun dozajı etkisi değişiyor, gerçekleşen bir olay bizi de etkiliyor. Ekonomik olarak etkiliyor. Haberler, iletişim, bilgi küreselleşmekle kalmadı, insan, para, tabi hastalıklar da virüs de küresel artık. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hem müteessir olmamız, dünyadaki her gelişmeden etkilenmemiz hem de bu imkanları kullanarak tesir etmemiz, gelişmeleri etkilememiz söz konusu hale geldi. Bu açıdan bilginin, birikimin ama bilgi kadar bilgiyi değerlendirmenin ve ondan birtakım sonuçlar üretmenin çok önemli hale geldiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu kriterler çerçevesindeki gelişmelerin daha da artacağı kanaatindeyim.”

‘HUKUK, HAYAT İLİŞKİSİNİ DOĞRU KURMAK ÖNEMLİ’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukuk tahsilinin önemine dikkati çekerek, hukukun ayrıcalıklı ve öncü bir alan olduğunu ifade etti. Hukukun yaşanılan günlük hayatın görünmeyen yüzü olduğunu belirten Şentop, “Bir madeni paranın tura tarafı yaşadığımız hayattır, yazı tarafı da hukuktur. Bu, her şey bakımından geçerli. Hayatımız, hukuk tarafından düzenlenmiş bir hayattır. Ancak hukukçu olmayanlar bunun farkına, madalyon ters döndüğü zaman varabiliyor. Hukuk-hayat ilişkisini doğru bir şekilde kurmak önemli. Hukukta okuduğumuz şey, tamamen yaşadığımız hayattan farklı, bambaşka, tamamen teorik, soyut birtakım mülahazalardan ibaret bir şey değil. Yaşadığımız hayatın yazıya dökülmüş şeklidir hukuk. Bunu bu şekilde, hayatla ilişki içerisinde kavramak, anlamak gerekir” diye konuştu.

Şentop, konuşmasının sonunda, salgın döneminin kısa sürede sonuçlanmasını ve yüz yüze öğretime geçilmesini diledi.

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