TBMM Başkanı Şentop, Endonezya’da temaslarına devam ediyor

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ENDONEZYA, (DHA)- G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop’un, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Şentop’un, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüşmesinde ise parlamentolar arasında yürütülen yakın iş birliği ve temasın, ikili ilişkilerdeki ivmenin korunmasına önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.

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