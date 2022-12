TBMM Başkanı Şentop, Belgrad’da

- Reklam -

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 60’ıncı Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti Nikola Tesla Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı. Şentop, Belgrad’da temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop’un, Vuçiç ile yaptığı görüşmede Sırbistan ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğinin artarak devam etmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği ifade edildi. Şentop’un Brnabiç ile görüşmesinde ise Türkiye-Sırbistan ikili ilişkilerinin yakaladığı ivmenin, iki ülkenin yanı sıra bölgede de olumlu yansımaları olacağı belirtildi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye’ye devredildiği 60’ıncı Genel Kurul Toplantısında konuştu.



Ülkelerin tek başına veya ikili olarak üstesinden gelemeyeceği meselelerin, çok-taraflılığa dayalı uluslararası ve bölgesel iş birliğini de zaruri hale getirdiğini kaydeden Şentop, ancak 90’lı yıllarda büyük beklentiyle kurulan KEİPA’nın beklenilen düzeye ulaşmadığını vurgulayarak, “Her şeyden önce bir barış projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu örgüt, geçen 30 yıla rağmen bölgesel barışa katkı sağlamakta ciddi bir mesafe alamamıştır” dedi.



“KEİPA’nın başaramadıklarından ziyade yapmış olduğu somut katkıların altını çizmekte fayda görüyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Şentop, KEİPA kapsamında gösterilen çabaların, ülkeler arasında gerilen ilişkilerin daha karmaşık bir hal almasını engellediğini söyledi.



“DÜNYA ÇOK DAHA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”



Meclis Başkanı Şentop, Karadeniz havzası ülkeleri olarak bir araya gelinmiş olunmasına rağmen, çok daha geniş bir coğrafya ile bağlantılı gelişmelerden de etkilenildiğini belirterek, şunları söyledi:



“Küresel boyuttaki terörizm, aşırıcılık, göç, ekonomik çalkantılar gibi meseleler bütün ülkeleri ilgilendiren meseleler haline gelmiştir. Artık çok daha net bir şekilde görüyoruz ki bugün dünya çok daha zor bir dönemden geçiyor ve bu zor dönem hem küresel hem de bölgesel düzeyde önemli bir dönüşüm ihtiyacını beraberinde getiriyor. Etrafımızdaki gelişmeleri kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmek, rasyonel ve kalıcı çözümler üretmek lazımdır. Kısacası kritik bir dönemdeyiz. Böyle dönemlerde zamanında alınan veya alınmayan bir karar veyahut tereddütle yaşanan gecikmeler halklarımızın, devletlerimizin ve hatta dünyamızın geleceği üzerinde önemli kırılmalara sebep olabilir. Bunun için güçlü bir iradeye, kararlı bir duruşa ve net bir ifade tarzına büyük ihtiyaç duyulan bir zaman dilimindeyiz.”



“HER MESELEDE HAK VE HAKLININ YANINDA DURUYORUZ”



Türkiye’nin, bu anlayışla dış politikasını barışçıl, insani ve girişimci bir temel üzerine inşa ettiğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Her meselede hak ve haklının yanında duruyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış diyor sözümüzü de net söylüyoruz. Müzakereden, barıştan ve istikrardan yana tavrımızı her zaman ifade ediyoruz. Çatışma ve istikrarsızlıklarla çevrili bir coğrafyada, Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politika anlayışıyla çevremizde bir barış ve refah kuşağı da oluşturmaya çalışıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında köprülerin yıkıldığı, çatışmaların yaşandığı zaman diliminde dahi müzakerelerin devamından yana bir tavır sergiledik. Bu nedenle Türkiye’nin, sorunun barış yoluyla çözümü için savaşın başından itibaren gösterdiği gayret, tüm dünya tarafından da olduğu gibi taraflarca da saygı ve takdirle karşılanmaktadır.”



Meclis Başkanı Şentop Türkiye’nin, söz konusu uluslararası süreçleri yürütürken uluslararası hukuka aykırı yapılan her adımı da reddettiğini belirterek, “Bu bağlamda Rusya tarafından Kırım başta olmak üzere ilhak edilen toprakları tanımadığımızı her platformda dile getirdik. Bu ilkeli duruşumuzu sadece Ukrayna için değil, Moldova, Gürcistan başta olmak üzere tüm ülkeler için sürdürüyoruz. Bu anlayışla, savaşın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde kalıcı ve adil bir barışla daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyor, bu yönde gayret gösteriyoruz. Dokuz ayı aşkın süredir devam eden bu savaşın kazananının olmayacağını, bilakis kaybedenin halklar olacağını artık herkesin çok açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Savaşlar sahada ve silahla yapılır ama masada ve kalemle sonlandırılır. Artık masaya dönmenin ve silahı bırakıp kalemi ele almanın vakti gelmiştir” dedi.



“TERÖRLE MÜCADELEYİ TAVİZ VERMEDEN SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ”



TBMM Başkanı Şentop, bölgede istikrarı tehdit eden terörle mücadele ve göç konusuna da değindiği konuşmasında, “Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız. PKK/PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere aynı anda mücadele ettiğimiz hain terör örgütleri, isimleri farklı olsa da kan dökme ve vahşette buluşmaktadırlar. İsimlerine alfabeden yeni harfler beğenmeleri; eli kanlı birer terör örgütleri oldukları gerçeğiniz üzerini örtmemektedir” değerlendirmesinde bulundu.



Meclis Başkanı Şentop, göç konusunda da “Tüm ülkelerin, insanlığın bir gereği olarak elini taşın altına koyması gerektiğini, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini her zaman dile getirdik. Sorunların ortaya çıktığı coğrafyalarda çözülmesi gerektiğinin, barışın ve istikrarın herkes için gerekli olduğunun altını her zaman çizdik. Çağrılarımız çoğu zaman duymazdan gelindi. Şimdi ise Ukrayna’da yaşananlar ile bölge ülkeleri bu sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. Biz yine çağrımızı yineliyoruz. İnsana sadece insan olduğu için değer verilmelidir” dedi.



KEİPA üyesi pek çok ülkenin göç rotaları üzerinde yer aldığına işaret eden Şentop, “Gelin bu konuda birlikte çalışmanın, iş birliği yapmanın yollarını arayalım” çağrısında bulundu.



Şentop son olarak, KEİPA’nın uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak ve örgütü daha verimli ve üretken hale getirmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi. Şentop, KEİPA’nın 30’uncu kuruluş yıldönümünün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümüne de tekabül etmesi nedeniyle Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydederken, bu kapsamda KEİPA Meclis Başkanları Zirvesi ile KEİPA Genel Kurulunu önümüzdeki yıl Mayıs ayının başlarında birlikte yapmayı planladıklarını belirterek, üye ülke Meclis Başkanlarına davetini ifade etti.