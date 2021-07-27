TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

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Azerbaycan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Bakü’de Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

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