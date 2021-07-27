TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.