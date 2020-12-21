TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküp’e gitti

Makedonya, (DHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Uluslararası Üsküp Havalimanı’nda, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Şentop ve heyet ziyaret kapsamında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek.