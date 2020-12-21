Makedonya, (DHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü.
Ana Sayfa Dış Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mevkidaşı Talat Caferi ile görüştü
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