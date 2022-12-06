TBB’den Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 88’inci yıl dönümü açıklaması

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- “Karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsilinin sağlanmasına yönelik Anayasa’da, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılarak seçilme ve eşit temsil hakkımızın fiili anlamda gerçekleştirilmesine yönelik taleplerimizi tekrarlıyoruz”
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonunca, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak, karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsilinin sağlanmasına yönelik adımların atılması gerektiği ifade edildi.
TBB’den yapılan açıklamada, 88 yıl önce 5 Aralık 1934’te Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının yasal olarak tanındığı anımsatıldı.
Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı belirtilen açıklamada, buna rağmen kadınların aktif siyaset içinde yeterince temsil edilmediği ve siyasetin, cinsiyet eşitsizliğinin en fark edilir alanlarından biri olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 580 milletvekilinden 101’nin, 17 bakandan ise sadece 1’inin kadın olduğu, Meclisteki kadın temsil oranının yüzde 17,41’de kaldığı aktarıldı.
Kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Nüfusun yarısına sahip kadınların karar verici konumlarda ve siyasette yeterince temsil edilmemesi, yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığının giderek yerleşik hale gelmesine ve gerçek demokrasinin hayata geçirilememesine yol açmaktadır.” ifadesine yer verildi.
- Anayasa ve yasalarda değişiklik talebi
TBB’nin açıklamasında, kadın ve erkek eşitliğinin yasal ve anayasal metinlerde vurgulandığı ancak bu eşitliğin fiili anlamda gerçekleşmediği savunularak, şöyle devam edildi:
“Eğitimde, istihdamda ve siyasi temsilde fiili eşitliği gerçekleştirecek ve fırsat eşitliğini oluşturacak, bireyde ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek kararlı adımların atılması ve kadınların önündeki engellerin ivedilikle kaldırılması gerekmektedir. Karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsilinin sağlanmasına yönelik Anayasa’da, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılarak, seçilme ve eşit temsil hakkımızın fiili anlamda gerçekleştirilmesine yönelik taleplerimizi tekrarlıyor, hukuk devrimimizin ve Cumhuriyetimizin mimarı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla anıyoruz.”
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