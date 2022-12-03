TBB’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

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“Engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır”

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), engelli bireylerin özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesinin herkes için onurlu ve özgür yaşam anlamı taşıdığı ifade edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardından 13 yıl, 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun kabul edilmesinin üzerinden ise 17 yıl geçtiği anımsatıldı.

Sözleşmenin, engellilik temelli ayrımcılığı yasakladığı belirtilen açıklamada, taraf devletlere de engellilerin bireysel özerklikleri ve bağımsızlıklarını kapsayacak konularda gerekli düzenlemelerin yapılması yükümlülüklerini getirdiği bildirildi.

Engelli bireylerin, üretilen hizmetlerden diğer bireylerle eşit koşullarda yararlanamadığı, toplum yaşamına tam ve etkin katılamadığı anlatılan açıklamada, zamanlarının önemli bir bölümünü adliye, ceza ve tutukevleri ile emniyet binalarında geçiren engelli avukatların da zaman zaman sorunlar yaşadığı aktarıldı.

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“Önleyici tedbirleri almak kamu idaresi için bir zorunluluktur”

Açıklamada, görme engelli avukatlara retina taraması yapılması, görüşme süreçlerinde not almalarına olanak sağlayacak Braille materyallerinin bulunmaması, bedensel engelli avukatların kullandıkları ortez, protez gibi destekleyici araçların kullanılmasına yönelik sınırlamaların engelli avukatların diğer avukatlarla eşit koşullarda mesleklerini icra edememelerine yol açtığına dikkat çekildi.

Devletin, insan haklarına saygının bir gereği olarak yurttaşlarının eşitliğini gözetmesi gerektiğine, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak dezavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Engelli bireylerin temel insan hakları başta olmak üzere eşit yurttaşlar olarak yaşamın her alanında bütünüyle etkin şekilde var olmalarına olanak sağlayacak bu düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak politikalar üretmek ve önleyici tedbirleri almak kamu idaresi için bir zorunluluktur. Belirtmek isteriz ki engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır.”