‘Tavuk karası’ nedeniyle az gören öğretmen, düz memur yapılınca hukuk mücadelesi başlattı

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN’ın Edremit ilçesindeki Necmetin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 5 yıl fizik öğretmenliği yapan Turgay Özmen (57) halk arasında tavuk karası olarak isimlendirilen ‘gece körlüğü’ hastalığı nedeniyle 2 veli tarafından şikayet edilince, başka bir okula düz memur olarak atandı. 2 üniversite ve bir yüksekokul bitirip, 3 ayrı dalda yüksek lisans yapan Özmen, öğrencilerine kavuşmak için hukuk mücadelesi veriyor.

Edremit ilçesinde bulunan Necmetin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 5 yıldır fizik öğretmenliği yapan Turgay Özmen’İ (57) 2 veli, akıllı tahtada yazı yazarken öğrencilerden yardım aldığı iddiasıyla şikayet etti. Halk arasında tavuk karası olarak isimlendirilen gece körlüğü hastalığı nedeniyle görme güçlüğü çeken Özmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nca soruşturma açıldı. Görevlendirilen müfettişler, öğrencilere öğretmenlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ‘memnun’ olduklarını söylediği Özmen, başka bir okula memur olarak tayin edildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde okuduğu sırada ‘tavuk karası’ teşhisi konulduğunu, bu nedenle 10 yıl eğitim hayatına ara verdiğini anlatan Özmen, daha sonra Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’ndan mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisans, KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de pedagojik formasyon eğitimi alan Özmen, “Öğrencilerime kavuşarak hakkım olan öğretmenliğe geri dönmek için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdum. Rahatsızlığım öğretmenlik mesleğimi, yapmaya engel değil. Bir başka okula, memur olarak atanmam geri hizmete alınmamdır. Mahkemeden çıkacak kararı bekliyorum. Velilerin, şikayetiyle okula gelen müfettiş, görme engelimden dolayı görevden alındığımı söyledi. Ben, görme engelli kadrosuyla atanan fizik öğretmeniyim. Beş yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şikayet, ‘Öğretmen akıllı tahta kullanırken öğrencilerinden yardım alıyor’ yönünde. Doğrudur. Yasa, ‘çalışan engelliler için erişilebilirlik gerekiyor’ diyor. Ama okulda benim için bir erişilebilirlik yapılmadı. Ben de akıllı tahta kullanırken, ister istemez öğrencilerimden yardım alıyordum. Ama akıllı tahtanın erişilebilirliği yok. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım benden memnunlar. Hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Görme kaybım yüzde 62″ diye konuştu.

EĞİTİM HAYATI BAŞARILARLA DOLU

KPSS sınavını kazanarak, engelli öğretmen kadrosuyla göreve başlayan Özmen, kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

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