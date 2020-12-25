Tavuk çiftliğinde kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 201 bin TL ceza

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayındır ilçesinde, tavuk çiftliğinde oynadıkları tespit edilen 46 kişiye, kumar oynamak ve kısıtlamayı ihlal etmekten toplam 201 bin 250 TL para cezası kesildi.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havuzbaşı Mahallesi’nde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şüphelilere kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 201 bin 250 TL para cezası kesilirken, M.T., O.G., İ.D. ve S.K.’ya ise kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyonda 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ve 6 bin çay markası ele geçirdi.

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