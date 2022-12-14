Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 23 bin civciv öldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de bir tavuk çiftliğinde kümesi ısıtmak için kullanılan sobadan çıktığı belirtilen yangında dumandan zehirlenen yaklaşık 23 bin civciv, öldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’ndeki bir tavuk yetiştirme çiftliğinde, saat 10.00 sıralarında kümesi ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, işçiler itfaiyeye haber verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere dağıttığı yangın söndürme tankeriyle vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen, 1 tanker 1 arazöz ve 7 personelden oluşan itfaiyesi ekibi alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Çiftlikte bulunan yaklaşık 23 bin civciv ise yoğun dumandan etkilenip, öldü.

Gündüzler Mahallesi Muhtarı Selim Kurnaz, “Kümeslerde yangın çıktı. İlk etapta Büyükşehir Belediyemizin verdiği tankerle ilk müdahaleyi yaptık. Aynı zamanda itfaiyeye haber verdik, ekipler hemen geldiler. Bu yangın söndürücü su tankeri uygulaması çok önemli. İtfaiye gelene kadar müdahale ettik. Ancak maddi zarar çok büyük. Zararı büyük olan arkadaşımıza destek bekliyoruz” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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