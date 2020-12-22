Ana Sayfa Güncel Haberler Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, ‘cinler alemi’ne adadığını söyledi/ Ek fotoğraf
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