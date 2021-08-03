Tavşanlı’daki orman yangını erken müdahaleyle söndürüldü

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla 2 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediyesi’ne ait su tankerleri ve işçiler sevk edilerek alevlere müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangınında yaklaşık 150 metrekarelik orman alanı zarar gördü. Karakaya köy muhtarı İsa Uzun, orman yangınının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, “Yangın şu anda kontrol altına alındı. Hızlı bir şekilde iş makineleri ve orman arazözleri ile müdahale edildi. Özellikle orada elektrik hattı çalışması için bulunan kepçe operatörünün gayretleri ile yangının önü kesildi. Çok şükür büyümeden söndürüldü. Bu kritik dönemde çok dikkatli olmak gerekir” dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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