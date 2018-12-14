CHP ve İYİ Parti genel başkanları yerel seçimde ittifak için anlaştılar ama bu anlaşmanın seçmenlere yansıyacağı bir hayli şüpheli.

Örneğin, fanatik CHP’li bir dostum ittifakla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kardeşim, biz İYİ Parti’yi kurtarma ve yaşatma vakfı mıyız?

Önce 20 milletvekilimizi istifa ettirip İYİ Parti’ye kaydını yaptırdık ve onların seçime katılmasını sağladık.

Ardından kendisi tek başına katılsa barajı aşamayacak bu partinin 41 milletvekili ile Meclis’e girmesinin yolunu açtık.

‘Tamam, artık başka taviz vermeyiz’ diye düşünürken şimdi de Balıkesir’den Kocaeli’ne, Denizli’den Manisa’ya, Konya’dan Samsun’a, Trabzon’dan Kayseri’ye, Sakarya’dan Gaziantep’e bir çok il’de aday çıkarmama ve İYİ Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldık.

Böyle şey mi olur Allah aşkına?…

Yemin ederim ki 31 Mart’ta sandığa gitmeyeceğim.

Ne halleri varsa görsünler.”

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İYİ Parti’nin kuruluşunu coşku ile karşılayan ve genel seçimde oyunu bu parti için veren bir yakınım ise ittifaka tepkisini şöyle açıkladı:

“CHP’nin kendine hayrı yok ki bize hayrı olsun.

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybetmiş.

Yeni ve umut vaat eden bir parti olarak başarısız bir partinin ardına takılmayıp kendi kimliğimizi, kişiliğimizi ortaya koymalı, her yerde adaylarımızı çıkarmalıydık.

Türkiye’de yerel seçim deyince akla İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlıkları gelir.

Ve ne yazık ki biz bu belediye başkanlıkları için aday gösteremeyeceğiz.

Siyaseten intihar ettik.

Başka bir izahı yok.

CHP’nin aday çıkarmayacağı iller zaten şimdiye kadar hiç kazanamadığı yerler.

Yani ittifak adına bir fedakarlık filan yapmış değiller.

Kararım şudur: Yerel seçimde oy kullanmayacağım.”

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Yukarıda dile getirilen itirazlar ışığında ben de şöyle bir yorum yapabilirim:

“Siyasette tavandaki el sıkışmalar değil, tabandaki kucaklaşmalar önemlidir.”