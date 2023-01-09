TAV Güvenlik, THY’nin Tel Aviv ve Londra uçuşlarının güvenliğini sağlayacak

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İSTANBUL, (DHA) – TAV Özel Güvenlik Hizmetleri, Türk Hava Yolları’na uçak güvenlik hizmeti vermeye başladı. İmzalanan anlaşma kapsamında şirket, havayolunun Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarının güvenliğini sağlayacak.

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibariyle Türk Hava Yolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarına uçak özel güvenlik hizmeti sunmaya başladı. Türk Hava Yolları ile daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında iş birlikleri gerçekleştiren şirket iki rotada haftada toplam yirmi sekiz uçuşun güvenliğini sağlayacak. Uçak özel güvenlik operasyonu doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.

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“UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLIYORUZ”

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, “Biz, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirketiz. Yaklaşık yirmi beş yıldır Türkiye’nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek” dedi.

TAV Güvenlik Hizmetleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum olmak üzere toplam sekiz havalimanında uçak güvenlik hizmeti veriyor