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26 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri TAV, 24 Milyon Avro kar elde etti
Türkiye'nin havalimanı işletmeciliğinde önemli markalarından biri olan TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 270 milyon avro ciro elde ette ve net kârı 24 milyon avro oldu.
Türkiye'nin havalimanı işletmeciliğinde önemli markalarından biri olan TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 270 milyon avro ciro elde ette ve net kârı 24 milyon avro oldu.
Ekonomi Haberleri

TAV, 24 Milyon Avro kar elde etti

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Türkiye’nin havalimanı işletmeciliğinde önemli markalarından biri olan TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 270 milyon avro ciro elde ette ve net kârı 24 milyon avro oldu.

Büyüme ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Tav Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2019’un ilk çeyreğinde dış hat yolcumuz Antalya’nın da katkısıyla yüzde 10 arttı. Ciromuz yüzde 9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK yüzde 2 büyüyerek 98 milyon Avroya ve net kar yüzde 233 büyüyerek 24 milyon Avroya ulaştı. Kârlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ediyoruz. Şu anda BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10’a yakın projeyi değerlendiriyoruz. Her zamanki gibi projeleri değerlendirirken temel ölçütümüz paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmek” diye konuştu,

TAŞINMA SÜRECİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK  

Atatürk Havalimanı’nda 6 Nisan itibariyle ticari uçuşların sonlandırdığını hatırlatan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana üssümüz olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ticari uçuşlar 6 Nisan itibariyle sonlandı. TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi Atatürk Havalimanı’nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti; bunu başardık. İkincisi ise yeni İstanbul Havalimanı’nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ,BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı; bunu da yaptık. Ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı’ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik” dedi.

YÜKSEK BİR TUTAR ÖDENDİ 

Çalışanlarının tüm haklarını teslim ettiklerini altını çizen Şener, ” Atatürk Havalimanı’nda operasyonlarımızın sonlanması nedeniyle çalışanlarımızın işsiz kalmaması için çalışmaktı. TAV insan kaynakları ve İGA insan kaynakları birlikte çalıştı ve terminaldeki çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 85’ine İGA’da veya TAV grubunda bir iş olanağı sağladık. Çalışanlarımızın kıdem ve ihbar tazminatı olarak bizim gibi bir şirket için bile büyük sayılacak bir tutarı ödedik. TAV Havalimanları olarak biz de genel merkezimizi Vadistanbul’daki yeni yönetim ofisimize taşıyarak yedi ülkede işlettiğimiz 14 havalimanına yenilerini eklemek ve büyümemizi sürdürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz” diye ifade etti.

KAYBIN TAZMİNİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

TAV Havalimanları olarak 21 ülkede toplam 62 havalimanında ürün ve hizmetler vermeye devam ettiklerini altını çizen Sani Şener, Atatürk Havalimanı’nın işletme süresinden önce kapandığını ve maddi kayıplarının olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kombine ciromuzun yüzde 37’sini oluşturan hizmet şirketlerimiz de bugün 21 ülkede 62 havalimanında ürün ve hizmetleriyle yer alıyor, onlar da stratejimiz gereği büyümeye devam edecekler. Atatürk Havalimanı’nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğrayacağımız kaybın tazmini için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde bizim danışmanlığımızı KPMG, DHMİ’nin danışmanlığını ise PWC yapıyor. Görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz.”

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