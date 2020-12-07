Hayatın içerisinde en çok ihtiyacımız olan şey aslında tam olarak gülmek. Bize neler sunarsa sunsun ona kahkahalarla direnç göstermek. Bu kahkahaları sağlamak içinde günün önerisi en içten haliyle ”Tatlı Hayat”.



Günümüz dünyasında insanlık öyle acılar içine düşmüş durumda ki, gülmeye ne kadar ihtiyacımız var herkesin takdirindedir. Dönüp dizinin çekildiği döneme baktığımızda aslında ne kadar rahat gülebildiğimizi hatırladım. Bizlerle ilk buluşması 10 Kasım 2001 tarihi olan dizi, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray’ın o müthiş oyunculukları ile hafızalara bir mıh gibi çakıldı.

Türkiye’nin en iyi komedi dizilerinden biri olmayı gerçekten hak eden bu yapıt ABD yapımı The Jeffersons adlı Sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Senaristliğini Haluk Özenç ve Bora Tekay’ın paylaştığı dizi 27 ocak 2004 tarihine kadar sürdü. Gerek karakter yapıları, gerekse bu karaktere can veren oyuncuların senaryoyu içselleştirişi dudak ıssırrttıracak düzeyde. Yakın zamanda Emmy’de ödüle layık görülen Haluk Bilginer’e aslında ödülün ne kadar geç verildiğini düşünememek elde değil.



Türkan Şoray’ın ise yıllar sonra ekranlarda olan nadir işlerinden biri olsa da aslında “İkinci Bahar” gibi yine lezzet dolu bir oyunculukla karşımızda olduğunu görüyoruz. Diğer tüm karakterlerin özenle seçildiği bu müthiş işi izlemek gerçekten keyif verici. Tam da pandemi günlerinde ihtiyacımız olan tebessümü bize sağlayacak olan; yayın tarihinin üzerindenyıllar geçse de, kalitenin

tarihe bıraktığı bu leziz eser hala gencecik.

İyi seyirler.