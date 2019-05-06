Tatlı dil sandıktan çıktı

İnsan konuşan bir canlıdır.Diğer canlılardan insanı farklı yapan konuşmasıdır.Konuşmanın temel aracı olan dil, fiziki ve kültürel özellikleri ile her zaman ön planda olmuştur.

Tarih boyunca dünya üzerinde yaşamakta olan ve “72 millet” olarak seslendirilen çeşitli ırklar ve kavimler değişik diller konuşmuşlardır.

Kutsal kitaplara ve Babil efsanesine göre, “…Ve bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi…”

Tarihi İpek ve Kral Yolu üzerinde önemli bir ticaret, kültür ve yönetim merkezi olan,imparatorların ele geçiirmek için can attıkları , Şinar diyarında,göklere gururla yükselen , görkemli kulesi ile dünyaya kafa tutan Babil şehrinde,RAB dil birliğini kuırdu ve bir süre sonra, “…Birbirlerinin dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada (Babil’de) karıştıralım…” diyen RAB bu birliği bozarak değişik diller konuşan kavimleri yer yüzüne dağıttı.

Değişik dillere ve kültürlere sahip kavimler , çeşitli nedenlerle ve amaçlarla doğudan batıya, kuzeyden güneye her zaman hareket halinde oldular.

Dil ve tarih araştırmaları geçmişten günümüze dil ve insanlar konusuna geniş yer vermişlerdir. Dil üzerine çalışan bilim insanları ve eğitimciler ile ülkelerin yöneticileri dil konusunu ilk sıraya almak zorunda kalmışlardır.

Kaşgarlı Mahmut’un 11.yüzyılda kaleme aldığı ünlü Türk Dili ve kültürü eseri “Divan-ı Lügat-it Türk”-Türkçenin Büyük Sözlüğü ve Balasagunlu Yusuf Has Hacip’in eseri “Kutadgu Bilig”-Mutluluk bilgisi eserleri , geçmişten günümüze ve geleceğe büyük ışık tutmaktadır.

Dile dair seçmelere göz attığımızda bu değerli çalışmaların temel kaynaklarımız olduğunu hep görebiliriz:

-Anlayışa, bilgiye tercüman olan dil,/Erdemin başı til-dil,/İnsanı aydınlatan duru dilin kıymmetini bil,/İnsanı dil değerlendirir,/İnsan onunla mutludur,/İnsanı dili rezil eder,/İnsan dili yüzünden başından olur,/Dil aslandır,iyi bak eşiğinde yatar,/

-Ev sahibi dikkat et,sonra başını yer,/Dilinden eziyet çeken adam ne der; dilim seni dilim dilim yerim…/Dinle de ona göre hareket et,aklında tut:Sözüne dikkat et başın gitmesin,/Dilini tut dişin kırılmasın,/

-Arif dil için özlü bir söz söyledi:Ey dil sahibi başını gözet,dedi,/Sen kendi selametini istiyorsan,/Ağzından kötü bir söz kaçırma./ Söz bilerek söylenirse bilgi sayılır;Bilgisizin sözü düşman kayırır./

-Çok sözden hiç fayda görmedim;/Ama iyi sözden iyisini görmedim./ Bak doğan ölür ,ama sözü kalır,/İnsanın kendisi gider adı kalır…/

” İnsanları sözcükler idare eder” demiş bir ingiliz devlet adamı.

Siyasi hayatta, devlet yönetiminde, bilimsel kurumlarda ve toplumsal sorunlarda görüş ve düşünceleri ifade ederken, insanların ünlü bir halk sözünü hatırlamaları fayda sağlayacaktır. “Bin düşün, bir konuş.”

Yanlış söz söyleyen kişinin diline söylediği halk sözü : “Dilim, seni dilim dilim yerim.” Dilini yeme, dilini yutma ve dilini satma ama yerinde ve zamanında kullan. “Eline, diline ve beline sahip ol ” sözü ünlüdür.insan ne çekerse dilinden çeker, “dil yarası yaraların en büyüğüdür.

Nasrettin Hoca’nın hemşerisi şair Şevki Akar, bir şiirinde şöyle demekte:

“Kimileri kuru sıkı, kimi desteksiz atıyor;

Pişmiş aşa kimi zehir, kimi soğuk su katıyor….”

Dil düşünceyi besler, geliştirir, düşünce de toplumu yüceltir ve toplum içerisinden düşünceleri geliştiren, bayrak ve sembol yapan siyasetçiler,yazarlar ve filozoflar çıkar. Toplumun ve ülkenin evrensel saygınlığına en büyük katkıları sağlayan filozof her toplumdan çıkmaz,düşünce toplumundan çıkar…

.Dil ve düşünce toplumun en değerli yenilmez gücüdür.Dil erdemdir.Toplumun kimliği, kişiliği, benliği, varlığı,kalbi ve geleceğidir. Kullanmasını ,korumasını ve geliştirilmesini bilmeliyiz…

Kalplerin kapısından tatlı dil içeri girer ve orada derin etkiler yaratır. Sandıktan tatlı dil çıkar, tıpkı İstanbul,İzmir ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi…

Dil bir ulusun kimliği , birlik, beraberlik ve varlık temelidir.Bu temeli bilgi ve bilinçle korumak, geliştirmek ve yüceltmek en başta gelen ulusal bir görevdir…