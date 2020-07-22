Dünya ve içerdiği her şey,düşüncenin ürünüdür./ Evren sınır koymaz,biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.” J.E.Addington

“İnsan, kıyafetine gör karşılanır, bilgisine göre uğurlanır” öz deyişi unutulmamalıdır

.İnsan okur,düşünür, konuşur, anlatır ve yazar. Böylece diğer canlılardan farklı olarak farklılık ve farkındalık yaratır. Bir düşünür, “Evren belirli bir matematik tasarımına göre hareket etmektedir” diyor.

farklı olanın değerli olduğuna dair ünlü halk bilgeleri İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Neyzen Tevfik,Aziz Nesin ve Nasrettin Hoca’nın anlatımları ,bize gerekli dersleri vermektedir.

Akşehir pazarında hindisi başına bekleyen Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:

-Hocam hindileri kaç para ?

-Hoca: Tanesi 10 kuruş.

-Hocam diğer satıcılarda hindile 3 kuruş yada 5 kuruş,neden sende 10 kuruş?

-Hoca : Benim hindim ötekilerden çok farklı, çünkü onlar DÜŞÜNÜYOR!

Düşünen ve düşünce -fikir üreten her zaman farklıdır. Yaratıcı düşünceler insanı farklı kılar. Konuşmayan canlıların farklılıkları da renklerinden, şekillerinden, duruşlarından, estetiğinden belli olur ve beğeni kazanırlar.

Hayatın renklerini, şekillerini, felsefesini, tarzını ve yöntemini geçmişten gelece taşıyan kitaplardır. Yaşam biter kitaplar kalır. O nedenle insan okumalıdır. Tatiller gelip geçiyor ama boş ve uygun zamanlarda okunanların insanda yarattığı bilgi biirikimi, olgunluk, zenginlik ve yaşama sevinci sonsuza taşınır. Kaç kitap okumuşsan o kadar insanla ve farklı kahramanlarla tanışmışsın demektir.İnsan okur,ufku genişler.

Bir seçki yaptım:

-Nutuk -Atatürk,

-Kurtuluştan Kuruluşa ATATÜRK – Doç. Dr.Ali Güler, Doç Dr. Suat Akgül,

-Türklerin Kültür Kökenleri-Ergun Candan,

-Bilinçaltının Büyüsü- Nilda Ferhan Efeçınar,

-Düşünce Gücüyle Tedavi,

– BÜTÜN DÜNYA Dergisi -Başken Üniversitesi Kültür Yayını

-MEVSİMLER Dergisi- ünlü Şair Arif Eren yönetiminde,

Kültür Çağlayanı- Kültür Ajans yayını,

-Hatay Güney Rüzgârı Dergisi,

-Ünlü Yapıtlar- Emre Öztürk,

-Si-An’dan Tiran’a TARİHİ İPEK YOLU-Yahya Aksoy-Boğaziçi Yayınları,

-Arkadaşıma Veda (Zalih Bozok’un anıları)- Zülfü Livaneli,

-Her Şeyin Nedeni- John Grıbbbın,

-Aile Bilgeliği- Robın Sharma,

-Şehir Mekktupları- Ahmet Rasim,

-Düşün Yazıları- Halikarnas Balıkcısı-Bilgi Yayınevi,

-Kâfir- Ayaan Hirsi Ali-Altın Kitapları,

-EGE’nin Antik Öyküleri- Ahmet Semih Tulay,

-Kızıl Gölgeler ve Rustai – Emine Öztürk Kalafat,

-Sarı Gelin (Sarı Gelin Türküsü’nün Gerçek Öyküsü)- Eyüphan Kılıç-Karınca Y,

-Bilinçaltının büyüsü-N.F.Efeçınar-ARS Y…

-Yaşasın Hayat-Prof.Dr.O.Müftüoğlu…

-Bedenin Şifa mektupları-E.Demirhan/ Düşünce Gücüyle Tedavi-L.Hay…

Bir toplumsal varlık olan insan, dünyanın düşünce zenginliğini kitaplarda bulur.