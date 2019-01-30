Tatilde çocukların beslenme disiplinini kaybettiğini belirten Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, “Bu dönemde AVM ve marketlerle birlikte çocukların kötü beslenme alışkanlıkları daha da artıyor. Sıkça tüketilen hazır gıdalar, çocukların besin alerjisi şikayetlerine neden oluyor” dedi.

Yarıyıl tatilinin sona ermesine bir hafta kaldı. Tatili fırsat bilip beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapan çocuklar soluğu hastanelerde aldı. Tatil nedeniyle ailelerin okul dönemindeki disiplinden vazgeçtiklerini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Academic Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, AVM ve sokaklarda çocukları tehdit eden zararlı beslenme alışkanlıklarına karşı uyarılarda bulundu.

“ŞEKER, ÇİKOLATA VE FAST FOOD İLE BESLENİYORLAR”

Obez çocukların tatil döneminde daha fazla kilo aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, “Çocuk tatile çıktığı zaman doğal olarak anne baba da tatile çıkıyor. Aile, eğitim döneminde beslenmede uyguladığı disiplinden tatilde vazgeçiyor. AVM, sokak ve marketlerde çocuklar kötü beslenme alışkanlıklarını daha da büyütüyorlar. Örneğin; daha fazla şeker, çikolata ve fast food tarzı beslenmeye başlıyorlar. Bu da yüzde 30 oranında görülen obezite oranı Türkiye’de artırıyor. Obez çocukların büyük bir çoğunluğu tatilde daha fazla kilo alıyorlar” diye konuştu.

“OKUL STRESİ OLMADIĞI HALDE KUSMA VE KARIN AĞRISI GÖRÜYORUZ”

Hazır besin tüketen çocuklarda besin alerjisi şikayetlerinin daha da artacağını söyleyen Prof. Dr. Pehlivanoğlu, “Tam da kış dönemi, nezle, grip ile de örtüşen bir mevsimdeyiz. Bir yandan alerjik yapı bir yandan enfeksiyonlar çocukların bitmeyen öksürük, nezle ve gripleri oluyor. Çocukların tatilde karın ağrısı başlıyor. Okul stresi olmadığı halde karnı ağrıyan, kusan, bulantısı olan çocuklar ortaya çıkıyor. Bu da besinlerin zararlı etkilerine bağlı reflü hastalığının bir sonucu. Ama reflüyü eğer besin alerjisi varsa daha da ağır tabloda görmeye başladık. Bu besin alerjileri içinde süt alerjisi inek sütü alerjisi büyük bir yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

“ÇÖLYAK HASTALARI DİYETLERİNİ BOZUYOR”

Tatil döneminde çocukları bekleyen bir diğer hastalığın çölyak olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, “Bu çocuklara buğday, arpa ve çavdardan yoksun bir diyet uygulamak gerekiyor. İşte tatilde bu diyette bozuluyor” dedi.

Fastfood tarzı beslenmenin bağırsak enfeksiyonuna yol açabileceğini hatırlatan Pehlivanoğlu, “O hazır gıdadan alınan toksinler bir günde mide bağırsakta iltihap,enfeksiyon, ishal ve bulantı-kusma ile kendini belli eder. Bu tatilde virütik hastalarla çok belirgin bir artış yaşanıyor. Çünkü Türkiye bir grip salgını yaşıyor. Ama bunun yanı sıra çok kısa süreli bulantı kusmayla giden bir virüs enfeksiyonu var ki burada açıkta satılan besinler hijyenik üretilmeyen gıdaların da büyük bir etkisi var” uyarısında bulundu.

“BOYA VE KİMYASALLARA DİKKAT”

Özellikle küçük çocukların objeleri tanımak için ağızlarına götürdüklerini ifade eden Pehlivanoğlu, “Çocuğun yaşı küçüldükçe çocuk objeleri tanımak için yeni bulduğu bir cismi tanımak için ilk yaptığı şey o objeyi ağzına götürmektir. Ağzına götürür cismi tanır ama bu sırada da o cisimde zararlı ne varsa onları da vücuduna alır. Bunlar yalnız mikrop da olmayabilir. Günümüzde birçok boya yani kimyasallar bu tür ortamlardan çocuklarımıza bulaşıyor. Boyaların kurşunsuz olmasını ağır metal içermemesini çok önemsiyoruz. Çocuk bunları vücuduna aldığı zaman ne yazık ki çok yavaş olan bir zehirlenme söz konusu. Bu zehirlenmenin teşhisi çok zor” dedi.

TATİLDE AİLELERE TAVSİYELER

Ailelere çocuklarının hastalığını kabullenip ona göre bilinçli bir beslenme listesi oluşturmaları uyarsında bulunanPehlivanoğlu, şunları kaydetti:

“Tatil olması fark etmez disiplin uygulansın ve çocuk bilinçli beslensin. Çocuklukta obez olan çocukların yüzde 50’den fazlası yetişkinlikte de ağır obezite yaşayacaklar. O yüzden tatilde de çocuklarını zamanında uyutsun ve uyandırsınlar. Bunun yanı sıra spor ve aktiviteye yer versinler. Tatilde de disiplin devam etsin.”