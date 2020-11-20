Tatil bölgesinde yıkımlar devam ediyor

Hasan AKYILDIZ- Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı inşa edilerek yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bizzat 2019 yılında ziyaret ettiği ve çalışmaları yakından takip ettiği villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı, Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, DHA’ya yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Özdil, “Muğla’da 201 bin 520 yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunlardan 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Değerlendirme komisyonunca 3 bin 250 yapı için alınan yapı kayıt iptaline karar verildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen 597 yapı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve SİT alanında yer alıyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen yapıların hukuki süreciyle birlikte yasal işlemleri tamamlanarak, yıkımı için tüm çalışmalar tamamlandığını ifade etti.

Turizm cenneti Bodrum’da 2019- 2020’de 454 yapının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yıkıldığını belirten Özdil, bu ilçeyle birlikte Menteşe’de 31, Marmaris’te 5, Datça’da 8, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 40, Ortaca’da 53, Dalaman’da ise 5 bağımsız bölüm olmak üzere 597 yapı ve bağımsız bölümün yıkımının yapıldığına değindi. Ömür Özdil, geçen hafta sonu Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan ve yapı kayıt belgeleri iptal edilenlerin de yıkımının gerçekleştirildiğini dile getirdi. Son olarak Milas’ta 36, Marmaris’te 96, Fethiye’de 14, Datça’da 40 ve Köyceğiz ilçesinde 50 yapının da hukuki süreciyle birlikte yasal işlemlerinin tamamlandığını anlatan Özdil, 236 yapının yıkımı için ilgili belediye başkanlıklarınca yapı sahiplerine tebligatların yapıldığını bildirdi. Özdil, belirlenen yapıların da yıkım işlemlerinin gelecek günlerde gerçekleştirileceğini ifade etti.

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