Rusya’da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda almış olduğu görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad’da oldukça aşina bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova’nın sahnede doğusu söylediği sırada ansızın düşmüş olduğu görülüyor.

Şarkıcının ansızın düşmesi üzerine sağlık ekipleri çabucak ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının yaşamını kaybetmiş olduğu belirtildi. Kalp krizi sonrası yaşamını kaybetmiş olduğu düşünülen şarkıcının, kesin vefat sebebinin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.