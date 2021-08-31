Taşlı- sopalı ‘hayvan otlatma’ kavgası: 4 yaralı, 2 gözaltı

Zaman zaman özellikle AKP mensubu tanıdıklarım neden bu kadar kötümsersin, neden hep enflasyonun, kurların ve işsizliğin yükseleceğini öngörüp, üstüne üstlük bu öngörülerini paylaşarak halkın moralini de bozuyorsun diye bana soruyorlar.