Taşkın: Biz mütevazı bir takımız, birlikte oynamayı çok iyi başarıyoruz KEÇİÖREN SAMSUN’A GEÇİT VERMEDİ

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Keçiörengücü, kendisi gibi zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak üst sıralardaki yerini korudu ve iddiasını sürdürdü.

Baştan sona kadar denk güçlerin büyük bir çekişmesi olarak geçen karşılaşmada her iki tarafta birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamadı. Yalnız, maçın ilk yarısında Samsunspor’un 1-0 öne geçtikten sonra yakaladığı mutlak üç gollük pozisyonu kaleci Metin’in muhteşem kurtarışlarla önlemesi büyük bir heyecan yarattı. İkinci devrede baskılı bir oyun çıkaran Keçiörengücü, kazanma isteğini hissettirmeye çalıştı ve rakip kalede tehlikeli ataklar geliştirerek gollük pozisyonlar buldu. Nitekim bunlardan birinde kazanılan penaltı atışını kullanan İbrahim Olawoyın’ın ayağından beraberliğe ulaştı. Teknik direktör Taner Taşkın, güçlü bir ekiple karşılaştıklarını ve bu anlamda bir puanın kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

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Taşkın maçtan önce Samsunspor’un 4 karşılaşmasını analiz ettiklerini belirterek, “Son 4 haftada 10 puan toplamışlardı. Formda ve iddialı bir ekiple karşılaştık. Çok çalıştığımız yerden gol yedik, bu bizi üzdü.Çok kaliteli ayakları var. İki forveti, bana göre bu ligin üstünde. Biz mütevazı bir kulübüz. Ligin en düşük bütçeli takımlardan biriyiz. Birlikte oynamayı çok iyi başardığımız için bu kadar puan toplayabildik” diye konuştu. Taşkın maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, rakibin güçlü yerlerini saptadıklarını ve bu yerlerini kapatmak için önlem aldıklarını ancak bunu tam anlamıyla uygulamakta başarılı olamadıklarını ifade ederek, “İçeride yaptığımız konuşma ve değişikliklerle beraber ikinci devre, oyun ve mücadele anlamında üstün bir Keçiörengücü vardı. Rakibimiz ilk devre bizden daha iyi gözüktü. İkinci devrede galibiyeti getirebilecek pozisyonlar da bulduk ama kullanamadık. Karşılaşmanın genel hakkı beraberlik gibi gözükse de maçı koparabilecek pozisyonları bulduğumuza inanıyoruz. Samsunspor güçlü bir takım bu bakımdan alınan beraberlik kötü bir sonuç olarak görünmemeli. Ama ikinci yarı kazanabileceğimiz bir oyun vardı. Özellikle son dakikalardaki pozisyon da bize göre yüzde yüz penaltıydı. Ancak VAR’ın incelemesine rağmen verilmemesi bizi üzdü” şeklinde düşüncelerini açıkladı.