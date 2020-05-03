Gelecek Partisi İstanbul Güngören Kurucu İlçe Başkanı Hasan Taşkın, “Anayasamızın 28.maddesine göre Basın hürdür ve sansür edilemez. Devlet de bu özgürlüğü sağlamak ile mükelleftir” ilkesine vurgu yaptı.

Basın özgür olmazsa ülke özgür olmaz

Gelecek Partisi İstanbul Güngören ilçesi Kurucu İlçe Başkanı, Gazeteci-Yazar Hasan Taşkın, ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü’ günü nedeni ile yaptığı yazılı açıklamada, “Basın özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınmasının en temel sebebi bu hakkın çok temel bir özgürlük olması ve herhangi bir iktidar değişikliği ile de değişemeyecek olmasıdır. Basın özgürlüğü demokratik bir ülkede olmazsa olmazdır” dedi.

Taşkın, 1993 yılında Medya çalışanlarına ve basın emekçilerine yönelik baskıları protesto etmek ve anımsatmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3 Mayıs’ları Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak belirlediğini hatırlatarak şu görüşleri ifade etti:

“3 Mayıs gününün kutlanmasındaki amaç; basının demokrasiyi korumadaki rolünü vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana çıkarmak ve dünyada basının aşırı sansür edildiği ülkelere bir mesaj göndermektir. Bunun yanında gün boyu çeşitli organizasyonlar ile görevini yaparken öldürülen gazetecileri anmak ve yetkililere sorumluluklarını hatırlatmaktır.

Anayasal haklar kullandırılmamakta

Bugün Türkiye’de yaşananlara özetle bir göz attığımızda; Düşünce ve ifade özgürlüğünün, kamuoyunun haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkı olan basın özgürlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, yani en önemli Anayasal hakların kullandırılmadığı, adalet sisteminin hakça işlemediği tartışmaları en üst seviyede olması üzücüdür.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün durumunu mercek altına aldığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye listede 154’üncü sırada yer aldı. Geçen yıl 157’nci sırada yer alan Türkiye, bu yıl üç sıra yükselmiş oldu.

Raporda ayrıca, Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısında geçen yıla göre az bir gerileme kaydedilse de dünya genelinde hala en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye’de internet medyasına yönelik sansürün arttığı belirtilen raporda, 2019 yılında en az 586 haberin internette sansürlendiği ve bazı internet sitelerinin kapatıldığına vurgu yapılmaktadır.

Mevcut durum ülkemizin itibarına gölge düşürecek nitelikte ve yetkililerin basın özgürlüğünde Anayasal hakların kullandırılmasında ihmaller içinde oldukları tartışmalarını da gündeme getirmektedir.”

Devlet, Basın ve Haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır

Gelecek Partisi Güngören Kurucu İlçe Başkanı, Gazeteci-Yazar Hasan Taşkın, Anayasanın 25. 26. ve 27. maddeleri düşünce özgürlüğü ve düşünceyi yayma özgürlüğü gibi özgürlüklerine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

Basın özgürlüğü de anayasamızın 28. maddesi ile korunmaktadır. Buna göre:

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Basınhürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27. maddeleri hükümleri uygulanır. Basın özgürlüğü yalnızca anayasanın 26. ve 27. maddesinde belirtilen haller dolayısı ile sınırlandırılabilir.

Bu maddelerde de devletin iç ve dış güvenliği ve ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit edebilecek basın ve yayın organlarının sansür edilerek ilgililerin cezalandırılabileceği söylenmektedir. Bunun dışında basın özgürlüğünün engellenmesi Anayasa ihlali anlamına gelmektedir. Yetkililerin bir an önce bu konularla ilgili gerekli tedbirleri almalarını diliyoruz.”

Gazetecilerin internet ücretleri yüzde 50 indirimli olsun

Hasan Taşkın, Covid-19 salgını nedeni ile yerel ve ulusal basının zor günler geçirdiğini, işsiz gazetecilerin arttığına da dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yerel ve ulusal tüm medya kuruluşlarının ve basın kartı sahibi gazetecilerin telefon ve internetleri yüzde 50 indirimli hale getirilmesi çağrısı yapıyorum. Bir dönem sarı basın kartı sahipleri gerek telefon gerek uçak ya da tren ücretleri yüzde 50 indirimli idi. Şimdi bu uygulamanın geri getirilmesinin tam zamanıdır. Bu duygularla tüm medya çalışanlarının Dünya Basın Özgürlüğü günü kutlu olsun.” dedi.