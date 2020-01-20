CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Taşımalı Eğitim Alan öğrenci sayısını sordu.

Bakan Selçuk”2018-2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre ülke genelinde Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamında 1.325.289 öğrenci taşınmış olup 24/12/2019 tarihi itibariyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 1.255.802 öğrenci taşıma hizmetinden faydalanmaktadır.” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakan Selçuk’a – “Ülkemizde son 18 yılda köy ve kasabalarda Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kapanan okul sayısı kaçtır? Niğde ilinde aynı bahsi geçen zamanda kaç köy okulu kapatılmıştır ve kaç öğrenci eğitim hayatına taşımalı eğitimle devam etmektedir? Ülkemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır? 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ne kadar olması tahmin edilmektedir? Niğde’de kapatılan köy okullarına ait taşınmazların akıbeti ne olmuştur? Ne şekilde değerlendirilmiştir? sorularını yöneltti.

OKUL KAPAMA İŞLERİ VALİLİKLER YÜRÜTÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk- “Bakanlığımıza bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ait açma ve kapatma işlemleri valiliklerce yapılmakta iken Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu yetki Bakanlığımıza devredilmiş, aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesi gereğince okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının valilik teklifine göre Bakanlığımızca açılıp kapatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öğrenci azlığı nedeniyle kapalı bulunan köy okulları ile ilgili olarak Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 09.02.2018 tarihli ve 2018/5 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinin ikinci bendinde yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine göre kapanması gereken kurumların üzerinde bulunduğu taşınmazların tasarrufu ile ilgili; taşınmazın fiziki yapısında değişiklik yapılmadan bakım onarımının yapılması, işletim giderlerinin karşılanması, üçüncü şahıslara kullandırılmaması, kiraya verilmemesi, resmi ya da gayri resmi ticari amaçlı faaliyetlerde kullanılmaması, taşınmaz üzerine herhangi bir yapı yapılmaması kaydıyla, okul binası ve müştemilatının sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak amacıyla geçici kullanım işlemleri doğrudan Valilikler tarafından yürütülecektir.

Taşınmaz üzerinde yapılacak inceleme sonucu Valilik Onayı ile işlem gerçekleştirilecektir.” hükmü gereğince okulların sosyal kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere ilkokul öğrenci sayısı 10’un üzerine çıktığında geçici kullanım sonlandırılarak okulun tekrar eğitim öğretime açılması kaydıyla köy muhtarlıklarına geçici kullanım izni verilmektedir.” dedi.

TAŞIMALI 1.255.802 ÖĞRENCİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer taşımalı öğrenci sayılarını da Bakan açıkladı. Bakan Selçuk”2018-2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre ülke genelinde Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamında 1.325.289 öğrenci taşınmış olup 24/12/2019 tarihi itibariyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 1.255.802 öğrenci taşıma hizmetinden faydalanmaktadır. 24/12/2019 tarihi itibariyle Taşımalı Eğitim Modülünden alman verilere göre Niğde ilinde 1.186 ilköğretim, 1.641 ortaöğretim ve 474 özel eğitim olmak üzere toplam 3.301 öğrenci taşımalı eğitim uygulamasından yararlanmaktadır.” dedi.

OKULLAR KAPATILMASIN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakan Selçuk’un kapalı okullar hakkında rakamsal veri vermekten kaçındığını belirtti ve 2018 yılında düzenlenen yönetmelik “öğrenci sayısı ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir” demektedir.

Ancak Anadolu’da 18 yılda yüzlerce köy okulu kapatılmıştır. Taşımalı eğitim esasında bulunduğu yerde eğitim alamayan öğrenci demektir. 2019-2020 öğretim yılında da 1.255.802 öğrenci olarak bu yılda devam etmektedir. Köy okulları kapalı olması nedeni ile yeterince korunmamakta harap olması seyredilmektedir. Milyarlık yatırımlar boş ve yok oluşa doğru gitmektedir.

Taşımalı eğitim; veli okul ilişkisinin kopması, öğrencinin okul gidiş ve gelişinde yaşadığı sorunlar, beslenme sorunları ile çocukları eğitimden uzaklaştıran da bir yöntemdir. Köy okullarında son yönetmelik ile 8 öğrenci olan okulların açılması valiler oluruna değil doğrudan o köyde okul varsa öğrenci sayısı 8 ise okul açılır olarak değiştirilmelidir. Böylece köy okulları korunması yeniden eğitime kazandırılması, öğretmenler içinde yeni kadro açılmasının yolunu açacaktır. Taşımalı eğitim süreç içinde en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle kız çocuklarının ilk okul sonrası taşımalı ile eğitimi kırsalda aileler tarafından sorun olarak görülmektedir.” dedi.