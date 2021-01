Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas edince ayak tabanları patladı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde, amca çocukları Mustafa Yalçın (13) ile Ahmet Yalçın (16) birlikte taşıdıkları inşaat demiri, yüksek gerilim hattıyla temas edince her ikisinin de ayak tabanları patladı. Olaydan sonra baygınlık geçiren kuzenler, akrabaları Muhanur Yalçın (60) tarafından vücutlarındaki elektriği alsın, diye toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince 2 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 6 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Köyde kendilerine ait inşatta demir taşıyan Mustafa Yalçın ile Ahmet Yalçın’ın birlikte tuttukları inşaat demiri, hemen üstlerinde duran yüksek gerilim hattı ile temas etti. Bu sırada acıyla yere düşen amca çocukları, ayak tabanları da patlarken baygınlık geçirdi. Bu sırada olayı görüp gelen Muhanur Yalçın, çocukları vücudundaki elektriği alması için bellerine kadar toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince ambulansla Erzurum’daki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne kaldırılan 2 çocuğun tedavisi devam ediyor. Sağlık durumları her geçen gün iyiye giden amca çocuklarının elektrik akımının ayak tabanında açtığı delikler kapatılmaya çalışılıyor.

Çocukların yanında refakatçi olarak kalan Kalecik köyü muhtarı ve Mustafa Yalçın’ın da babası olan Cengiz Yalçın, “Çocuklar kendimize ait inşaat demirlerini kaldırırken yüksek gerilimi fark etmeden demiri tellere değdirmişler. Şok geçirip o an yere yığılmışlar. Ayakları patlamış. Elektrik akımı ayaklarını patlatıp dışarı çıkması yaşamalarına neden olmuş. Olayı gören yakınımız vücutlarındaki elektrik akımının tamamen çıkması için çocukları toprağa gömmüş. Köye gelen ambulansla çocukları önce Tercan ilçe merkezine oradan Erzincan’a ve sonra Erzurum’a getirdik. Allah devlete ve sağlık çalışanlarımıza zeval vermesin” diye konuştu.

Yaklaşık 40 gündür hastanede olduklarını söyleyen Mustafa Yalçın, “Böyle bir acı olamaz. İkimiz de aynı demiri kaldırdık. O sırada büyük bir acı ile bayıldık. kendimize geldiğimizde hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Benim sağ, Ahmet’in ise her iki ayak tabanı patladı. Yavaş yavaş yürümeye başladık. Umarım kısa sürede iyileşir evimize gideriz” dedi.

FOTOĞRAFLI