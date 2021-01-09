Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti

Yunanistan, (DHA)- Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye gözdağı vermek için ineceğini iddia etti. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi...