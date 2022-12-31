TAŞDELEN’DEN 2023 YILI MESAJI: 

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“HAK, HUKUK, ADALETİN EGEMEN OLACAĞI, SEVGİ VE BARIŞ YILI OLSUN”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2023’ün hak, hukuk ve adaletin egemen; sevgi ve barış dolu bir yıl olması inancıyla Çankayalıların ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Alper Taşdelen, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

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“Çankaya ilçemizin değerli yurttaşları. Tüm ulusça çok zor günlerden geçiyoruz. Yoksulluk ve yokluğun arttığı, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin giderek yaygınlaştığı bir dönemde var gücümüzle hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmenin büyük çabası içindeyiz.

Eşsiz Atatürk’ün ilçesi Çankaya’mızın çağdaş gelişimini daha da yüceltmek, belediye hizmetlerinin tüm yurttaşlarımıza hiçbir ayırım gözetmeksizin, hak ve adalet temelli ulaştırılmasını sağlamak en temel ve vazgeçilmez görevimizdir.

Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde bizlere güvenlerini esirgemeyen Sevgili Çankayalılara, Değerli Meclis Üyelerimize ve her kademedeki belediye çalışanlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılında da ilim ve fen ilkelerini kapsayan medeniyetin ışığıyla Atatürk devrimlerinin kesintiye uğratılmasına izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz.

Hizmetlerimizle Türkiye’ye örnek bir belediye olmayı sürdüreceğiz. İnsanların yaşam kalitesini yükseltmeye, ‘önce insan’ diyerek, hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Yeni bir yıla girerken milletimizin önünde çözülmesini beklediği pek çok sorun vardır. Ancak, umutsuzluğa da gerek yoktur. Çözüm vardır. Yeter ki liyakatli kadrolar göreve gelsin.

Büyük coşku ve umutlarla karşıladığımız 2023 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen, sevgi ve barış dolu bir yıl olacağı inancıyla Sevgili Çankayalılara ve tüm vatandaşlarıma en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.”