Taşdelen STK’larla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makamında sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Gümüşhaneli İşdamları ve Girişimcileri Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ve Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticileri ile bir araya gelen Taşdelen, sivil toplum örgütleriyle çalışmalarının daha da güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’da ortak akıl ile proje ve hizmetler üretmek için sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Seçim sonuçlarının da değerlendirildiği görüşmelerde rekor oy aranı ile seçilen Taşdelen’i kutlayan sivil örgüt temsilcileri, Çankaya’ya yeni hizmetler için el ele vermeye hazır olduklarını belirttiler.

Gümüşhaneli İşadamları ve Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kurt ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Taşdelen, iş dünyasının sıkıntılarını anlatan heyete, ekonomik daralmanın çok önceden kendini gösterdiğini, Belediye içinde de bu yönde çeşitli tedbirler aldıklarını ifade etti. Göreve geldiği günden itibaren israftan uzak bir çalışma anlayışı sergilediklerine vurgu yapan Taşdelen, gerçekçi çözümün devletin tasarrufu ve yatırımlara teşvikinden geçtiğini dile getirdi.

PEYZAJ MİMARLARINDAN KENT İÇİN DAYANIŞMA

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan beraberindeki heyetle Taşdelen’i ziyaret etti. Ankara’nın peyzaj hafızasının yeniden canlandırılması için destek vermeye hazır olduklarını belirten heyete teşekkür eden Taşdelen, Ankara’nın kentsel hafızasının yeniden canlandırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yürüteceklerini açıkladı.

POLATLI ESNAFINDAN MEHMETÇİK ANITI MAKETİ

Taşdelen’in ilçe dışından da konukları oldu. Taşdelen, Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Seçim döneminde kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Taşdelen’e teşekkür eden Tarhan, Başkan Taşdelen’e Polatlı girişindeki dev Mehmetçik Anıtı’nın bir maketini armağan ederek başarılarının devamını diledi.