Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olmasının önemine değinen Taşdelen, son olarak Türkiye Körler Vakfı ile Gümüşhane Torul Yalınkavak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile bir araya geldi.

TÜRKİYE KÖRLER VAKFINDAN PLAKET

Belediye Başkanlığında geçirdiği 5 yılın ardından yeniden aday gösterilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önümüzdeki dönemde de geçmiş 5 yılda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olacaklarını belirtti. Türkiye Körler Vakfı temsilcilerini Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda ağırlayan Taşdelen’e vakıf başkanı Melahat Altınbaş katkılarından dolayı plaket takdim etti.

SANCAK VE ÇEVRESİNE İLKLER VE REKORLAR

Çevre illerden gelip Ankara’da hayatlarını sürdüren insanların dernek ve vakıf aracılığıyla birliktelik sağladığını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Gümüşhane Torul Yalınkavak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcilerinin konuğu oldu. Sancak bölgesinde bulunan derneğin lokalinde gerçekleşen buluşmaya derneğin Çankaya Şube Başkanı Sabri Balaban, Sancak Mahallesi Muhtarı Serap Mohammed ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, Sancak ve çevresinde ilklere ve rekorlara imza attıklarını sözlerine ekledi. Sancak ve çevresinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Zafer ve İnönü Parkları, Erdal İnönü Yüzme Havuzu bölgenin çehresini değiştirdiklerini aktaran Taşdelen, çalışmalarının artarak süreceği müjdesini verdi….