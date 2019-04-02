Taşdelen seçim başarısını Çankayalılarla kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi tarihinin en yüksek oyu olan yüzde 73.48’le tekrar başkan seçilmesini Çankayalılarla kutladı.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 73.48 oy oranını ve Çankayalıların büyük desteğiyle 25 yıl aradan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmanın sevincini yüzlerce Çankayalı ile kutladı.

“BÜYÜK AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Alanı dolduran coşkulu kalabalığı eşi ve çocuklarıyla selamlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara’da bayram var, bu sabah hepimiz çok farklı uyandık, nefes aldık. Öncelikle Türkiye’de partimizin aldığı en yüksek oy olan yüzde 73.48’le Çankaya’da bizi tekrar görevlendiren, onurlandıran, verdiği oylarla bize Büyükşehir Belediye Başkanlığını getiren Çankayama, büyük aileme teşekkür ediyorum. Çankaya, Cumhuriyetin kalesi, demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve Mustafa Kemal’in ilçesi olduğunu gösterdi’’ dedi.

Konuşması sık sık coşkulu kalabalığın alkışlarıyla kesilen Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: ‘’Bizim için oy almanın sınırı yoktur, geçen yerel seçimde yüzde 64’le göreve gelmiştik. Çankayalılar yüzde 64’le partimizin yerelde ve genelde o zamanki en yüksek aldığı oyla bizi görevlendirmişti. Ama ben ‘öyle çok çalışacağız ki, öyle güzel işler yapacağız ki Çankaya’da yine rekor kıracağız’ demiştim ve bunu büyük ailemle birlikle başardık.’’

“31 MART SEÇİMLERİ BİR DESTANDIR”

Beş yıllık süreçte desteğini esirgemeyen eşine ve çocuklarına teşekkür eden Taşdelen, “Çankaya tarih yazdı ama öyle bir şey daha yaptık ki Ankara tarih yazdı. 31 Mart seçimleri bir destandır. Ankara’ya, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal’in başkentine Mansur Yavaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık. 25 yılın zulmü bitti artık Ankara belediyecilik ile tanışacak. Uzun yıllar sonra Büyükşehir Belediyesi CHP’nin oldu” dedi.

Ankara’daki zaferin yanı sıra İstanbul’daki başarıyı da hatırlatan Taşdelen, yerel seçimlerde yaşanan zaferlerin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök’ün yanı sıra çok sayıda Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri ile il ve ilçe başkanları da coşkulu kalabalığa eşlik etti. Taşdelen, son olarak çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağız” sözünü verdi.