Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay ve çevresindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay bölgesi Sakarya ve İzmir Caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay bölgesinde esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyen Taşdelen, vatandaşların yoğun ilgisine aynı şekilde karşılık verdi.

Ankara’da yaşayan insanların günde bir kez de olsa uğradığı Çankaya’nın merkezi Kızılay’ı Başkente yakışır bir hale getirmek için yerel yönetimler düzeyinde üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar Sakarya ve İzmir Caddesini bir uçtan bir uca dolaşan Taşdelen’e sevgi gösterisinde bulunurken seçimlerde başarılar dilediler.